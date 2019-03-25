Москва, 25 марта, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Наблюдательный полет над американской территорией совершат российские летчики с 25 по 30 марта. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, пишет 25 марта газета вооруженных сил России «Красная звезда».

Mil.ru Самолёт Ту-154М ЛК-1 ВКС России

Речь идет о полете в рамках Договора по открытому небу. Российские инспекторы поднимутся в небо на самолёте Ту-154М ЛК-1 на аэродроме Грейт-Фолс в штате Монтана. Максимальная дальность полета — 5130 км.

В этот же период полет над Польшей осуществят российские и белорусские наблюдатели. Максимальная дальность полета на Ан-30Б составит 1400 км.

Кроме того, совместная миссия Словакии и Польши поднимается в воздух на аэродроме в подмосковной Кубинке и выполнит наблюдательный полёт над Россией и Белоруссией.

Наблюдательные полёты ставят целью большую открытость и транспарентность в военной деятельности государств-участников Договора по открытому небу. Они нацелены на укрепление доверия ради безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies совершил наблюдательный полет над территорией Забайкальского края. Российские эксперты полагают, что интерес США вызван расположенной в районе Читы ракетной бригадой.

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