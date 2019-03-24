Москва, 25 марта, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Эмоциональное письмо о своей жизни опубликовала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram. Она рассказала о смертельном диагнозе матери и болезненном расставании со своими ученицами.

Kremlin.ru Этери Тутберидзе, Евгения Медведева, Алина Загитова

Незадолго до Олимпиады в Сочи у матери Тутберидзе диагностировали рак головного мозга, и тренеру пришлось наблюдать неизбежный уход близкого человека. За полгода до Олимпиады скончался её отец.

«Дальше — странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте», — написала Этери Тутберидзе.

Она призналась, что от последовавших за этим обвинений «больнее уже и не становится». Тренер отметила, что всё же перевернула эту страницу жизни и поблагодарила за поддержку родственников и друзей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подопечная Тутберидзе Алина Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Прежде у Тутберидзе тренировалась Евгения Медведева — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, которая перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Воспитанницей Тутберидзе является также Юлия Липницкая, завоевавшая «золото» на Олимпиаде в Сочи и завершившая спортивную карьеру в 2017 году.

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