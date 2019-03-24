Москва, 25 марта, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, не обнаружившего «сговора» президента Дональда Трампа с Москвой, дал «маньякам теории заговора» простор для новых безумных предположений. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал 25 марта в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Он отметил, что демократы продолжат настаивать на «сговоре» Трампа с Кремлем ради политических очков и нагнетания страстей. Сторонникам теорий заговора факты не нужны.

«Уже твердят, что Трамп неведомым образом повлиял на Мюллера. Цирк», — написал Пушков.

Еще одна безумная теория гласит, что Мюллер якобы вступил в сговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако еще до публикации доклада Мюллера было ясно, что расследование было нацелено на разжигание ненависти к кампании Трампа и демонизацию России, добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушков назвал «дохлым мышонком», рожденным горой, итоги расследования спецпрокурора Мюллера. «Сговор» Трампа с Москвой доказать невозможно, так как его не было, подчеркнул он.

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