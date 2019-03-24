Вашингтон, 25 марта, 2019, 02:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел доказательств «сговора» между Москвой и избирательным штабом действующего американского лидера. Трамп написал о «полном оправдании» в своем микроблоге в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Не было выявлено ни сговора, ни препятствования правосудию, отметил Трамп. Он также назвал постыдным то, через что «стране пришлось пройти», сообщает Bloomberg.

«Полное и абсолютное оправдание», — подчеркнул глава США.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1109918388133023744

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского минюста и генеральный прокурор Уильям Барр заявил об отсутствии доказательств сговора между Москвой и избирательным штабом президента США, что изложено в докладе Мюллера. Спецпрокурор проводил расследование с мая 2017 года.

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