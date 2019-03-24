Вашингтон, 25 марта, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Доказательств сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа нет, следует из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом говорится в сообщении американского минюста.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

Министерство юстиции США, которое выполняет также функции генеральной прокуратуры, 24 марта обнародовало основные выводы по итогам двухлетнего расследования. Глава минюста Уильям Барр также направил заключение руководству юридических комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США.

«Расследованием не установлено, чтобы члены избирательного штаба Трампа вступали в сговор или же координировали с властями РФ свои действия по вмешательству в выборы», — процитировал Барр доклад Мюллера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный прокурор США Роберт Мюллер завершил расследование о якобы «вмешательстве» России в американские президентские выборы в 2016 году и передал итоговое заключение генеральному прокурору Уильяму Барру. Расследование Мюллера продолжалось с мая 2017 года.

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