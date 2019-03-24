Москва, 25 марта, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Пассажир Московского метрополитена остался в живых после падения на рельсы перед прибывающим поездом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рельсы метрополитена

Инцидент произошел вечером 24 марта на станции «Котельники». Находившийся на платформе мужчина по неосторожности оступился и упал под прибывающий поезд. Машинист успел экстренно остановить состав.

Пострадавшего подняли на платформу и передали медикам. Оказалось, что 50-летний мужчина, уроженец Северо-Кавказского федерального округа, был пьян. Госпитализация ему не потребовалась. В работе Таганско-Краснопресненской линии перебоев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта похожий инцидент случился с украинским гражданином, которому внезапно стало плохо в метро. Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение. У пострадавшего диагностировали переломы и травму головы.

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