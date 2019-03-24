В метро Москвы мужчина упал на рельсы перед поездом
Москва, 25 марта, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Пассажир Московского метрополитена остался в живых после падения на рельсы перед прибывающим поездом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Инцидент произошел вечером 24 марта на станции «Котельники». Находившийся на платформе мужчина по неосторожности оступился и упал под прибывающий поезд. Машинист успел экстренно остановить состав.
Пострадавшего подняли на платформу и передали медикам. Оказалось, что 50-летний мужчина, уроженец Северо-Кавказского федерального округа, был пьян. Госпитализация ему не потребовалась. В работе Таганско-Краснопресненской линии перебоев не было.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта похожий инцидент случился с украинским гражданином, которому внезапно стало плохо в метро. Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение. У пострадавшего диагностировали переломы и травму головы.
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