Македония и Словения расписали мировую
Любляна, 25 марта, 2019, 00:46 — ИА Регнум. 24 марта между национальными сборными Словении и Македонии на стадионе «Стожице» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
На 34-й минуте Миха Зайц впервые вывел хозяев вперед — 1:0. В дебюте второй половины Энис Барди спас Македонию от поражения — 1:1.
Статистика матча (Словения/Македония)
Удары 10/6
Удары в створ ворот 7/2
Процент владения мячом 59%/41%
Нарушения правил 14/20
Поданные угловые 3/2
Македония с 4-мя баллами укрепилась на третьей позиции. Словения набрала 2 очка и расположилась строчкой ниже.
Стартовые составы команд на матч:
Словения: Облак, Струна, Йокич, Мевля, Стоянович, Крхин, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич, Вербич.
Македония: Димитриевски, Бейтулай, муслиу, Алиовски, Велковски, Ристовски, Николов, Барди, Эльмас, Пандев, Несторовски.
Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.
Желтые карточки: Бейтулай — 14, Несторовски — 14, Муслиу — 18, Николов — 19, Иличич — 19, Йокич — 56.
Голы: Зайц 34 — 1:0, Барди 47 — 1:1.