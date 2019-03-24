Любляна, 25 марта, 2019, 00:46 — ИА Регнум. 24 марта между национальными сборными Словении и Македонии на стадионе «Стожице» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 34-й минуте Миха Зайц впервые вывел хозяев вперед — 1:0. В дебюте второй половины Энис Барди спас Македонию от поражения — 1:1.

Статистика матча (Словения/Македония)

Удары 10/6

Удары в створ ворот 7/2

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 14/20

Поданные угловые 3/2

Македония с 4-мя баллами укрепилась на третьей позиции. Словения набрала 2 очка и расположилась строчкой ниже.

Стартовые составы команд на матч:

Словения: Облак, Струна, Йокич, Мевля, Стоянович, Крхин, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич, Вербич.

Македония: Димитриевски, Бейтулай, муслиу, Алиовски, Велковски, Ристовски, Николов, Барди, Эльмас, Пандев, Несторовски.

Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.

Желтые карточки: Бейтулай — 14, Несторовски — 14, Муслиу — 18, Николов — 19, Иличич — 19, Йокич — 56.

Голы: Зайц 34 — 1:0, Барди 47 — 1:1.