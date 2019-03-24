Варшава, 25 марта, 2019, 00:43 — ИА Регнум. 24 марта между национальными сборными Польши и Латвии на «Национальном стадионе» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось со счетом 2:0.

Футбол

На 76-й минуте таранный форвард «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет — 1:0. Через 8 минут Камиль Глик удвоил преимущество сборной Польши — 2:0.

Статистика матча (Польша/Латвия)

Удары 14/11

Удары в створ ворот 7/6

Процент владения мячом 69%/31%

Нарушения правил 14/19

Поданные угловые 14/2

Польша набрала 3 очка и заняла чистое первое место в группе G. Латвия без очков опустилась на последнюю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

Польша: Щенсный, Паздан, Реца, Глик, Кендзера, Крыховяк, Гросицкий, Клих, Зилиньски, Левандовски, Пентек.

Латвия: Стейборс, Максименко, Осс, Дубра, Лайзанс, Икауниекс, Карашаускас, Исаевс, Ракель, Савалниекс, Гутковский.

Главный арбитр матча: Алияр Агаев.

Желтые карточки: Исаевс — 18, Пентек — 25, Максименко — 53, Кендзера — 69, Икауниекс — 74.

Голы: Левандовски 76 — 1:0, Глик 84 — 2:0.