Амстердам, 25 марта, 2019, 00:38 — ИА Регнум. 24 марта между национальными сборными Голландии и Германии на стадионе «Йохан Кройф Арена» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось боевой победой «бундестим».

Футбол

Первый мяч на 15-й минуте забил вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане — 0:1. Через 19 минут Серж Гнабри удвоил преимущество гостей — 0:2. В дебюте второго тайма Матейс де Лигт вернул «оранжевых» в игру — 1:2. На экваторе половины Мемфис Депай вновь сделал счет равным — 2:2. В конце матча латераль «Хоффенхайма» Никол Шульц принес гостям победу — 2:3.

Статистика матча (Голландия/Германия)

Удары 14/9

Удары в створ ворот 5/7

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 14/10

Поданные угловые 8/1

Голландия с 3-мя очками осталась на второй строчке группы C. Германия набрала три очка и поднялась на третье место.

Стартовые составы команд на матч:

Голландия: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Думфрис, Вейналдум, Блинд, де Рог, де Йонг, Бабел, Депай, Промес.

Германия: Нойер, Гинтер, Киммих, Кроос, Зюле, Рюдигер, Керер, Шульц, Горецка, Сане, Гнабри.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Желтые карточки: Блинд — 38.

Голы: Сане 15 — 0:1, Гнабри 34 — 0:2, де Лигт 48 — 1:2, Депай 63 — 2:2, Шульц 90+1 — 2:3.