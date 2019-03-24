Белфаст, Великобритания, 25 марта, 2019, 00:36 — ИА Регнум. 24 марта между национальными сборными Северной Ирландии и Белоруссии на стадионе «Виндзор Парк» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

Petey21 Футбольный мяч

На 30-й минуте Джонни Эванс открыл счет после передачи Стивена Дэвиса — 1:0. Через 3 минуты Игорь Стасевич вернул гостей в игру — 1:1. В конце матча Джош Мадженнис вырвал победу для Северной Ирландии — 2:1.

Статистика матча (Северная Ирландия/Белоруссия)

Удары 10/3

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 7/11

Поданные угловые 8/1

Беларусь без очков осталась на последнем месте группы C. Северная Ирландия, набрав 6 очков, утвердилась в роли лидера.

Стартовые составы команд на матч:

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Льюис, Эванс, Даллас, Кэткарт, Сэйвилл, Макнейр, МакГинн, Лафферти, Джонс.

Белоруссия: Климович, Мартынович, Шитов, Сиваков, Володько, Драгун, Глеб, Маевский, Савицки, Лаптев, Стасевич.

Главный арбитр матча: Павел Рачковски.

Желтые карточки: Лаптев — 82.

Голы: Эванс 30 — 1:0, Стасевич 33 — 1:1, Мадженнис 87 — 2:1.