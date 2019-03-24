Осло, 25 марта, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Двадцать пять человек получили травмы в результате происшествия с норвежским круизным лайнером Viking Sky. Госпитализация потребовалась 13 пострадавшим, сообщает Норвежское телеграфное бюро (НТБ).

Christian Ferrer Лайнер Viking Sky

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Люди травмировались из-за сильной качки, когда судно попало в шторм и лишилось хода.

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На борту лайнера находились около 1400 человек. Были эвакуированы 463 пассажира, остальные добрались до берега на Viking Sky, отбуксированном в норвежский порт Молде. Людей разместили в гостинице. Большинство из них — граждане США и Великобритании. Ожидается, что 25 марта большинство из них отправятся на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта у круизного лайнера Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, из-за шторма отказал один из двигателей. Людей стали эвакуировать вертолетами. Четверо членов экипажа — российские граждане.