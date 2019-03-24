В Сочи в результате ДТП пострадали женщина и двое детей
Сочи, Краснодарский край, 24 марта, 2019, 22:59 — ИА Регнум. В Краснодарском крае иномарка сбила женщину с двумя детьми. Об этом, как передают «Кубанские новости», сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Иван Шилов ИА REGNUM
Скорая помощь
ДТП произошло в субботу, 24 марта, на улице Мира в Сочи. По последним данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы 3 человека.
По предварительным данным, виновником аварии стал 26-летний водитель автомобиля «Шкода», который совершил наезд на пешеходов на пешеходном переходе.
В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.
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