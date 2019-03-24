Санкт-Петербург, 24 марта, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Почти все заметные события минувшей недели в Петербурге оказались так или иначе связаны с компетенцией правоохранительных органов. Что, наверное, не так уж и странно для бывшей «бандитской столицы», хотя ситуации в городе разворачивались чуть менее драматичные, чем в известном сериале.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор и Благовещенский мост

24 года для «ночного губернатора»

Самое громкое событие в этой связи — приговор «ночному губернатору» Владимиру Барсукову. С 1990-х годов и вплоть до середины 2000-х этот человек по кличке «Кум» был наиболее известным и влиятельным криминальным деятелем Петербурга. Барсуков считается лидером так называемой «тамбовской» ОПГ.

В этот раз Куйбышевский районный суд назначил ему наказание в колонии строгого режима по части 1 статьи 210 УК РФ. Она наказывает за создание преступного сообщества, руководство таким сообществом или входящими в него структурными подразделениями, а также за координацию преступных действий между различными организованными преступными группами.

Суд назначил по 12 лет лишения свободы 63-летнему Барсукову и его подельнику Вячеславу Дрокову, но, с учетом ранее вынесенных приговоров по другим делам, Барсуков по совокупности получил 24 года, а Дроков — 21 год колонии, а также штрафы по 1 млн рублей каждому.

Под стражей Барсуков находится еще с 2007 года. В 2012 году его приговорили к 15 годам лишения свободы за вымогательство у владельцев торгового комплекса в Петербурге, а в 2016-м — к 23 годам за организацию покушения на совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», при котором был убит один из охранников бизнесмена.

Однако, пожалуй, самое скандальное — и до сих пор до конца не раскрытое — дело, которое связывают с Барсуковым, это убийство в 1998 году депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Осужденный за организацию этого преступления экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко внезапно назвал Барсукова заказчиком лишь в 2015 году, когда Барсуков давно сидел в «Матросской тишине» по совершенно другим обвинениям.

Сам бывший «ночной губернатор» свое участие в убийстве Старовойтовой отрицает. Да и семья, и соратники погибшей эту версию, кажется, никогда всерьез не рассматривали. Тем не менее после окончания судебного процесса, завершившегося приговором в 24 года, вполне возможно, что на причастность Барсукова к убийству Галины Старовойтовой удастся пролить свет.

«Расстрельный список» пополнился

Неделя подарила петербургской политике сразу три крупные отставки, которые пока слишком рано называть карьерными «убийствами», но в каждом случае Смольный не постеснялся объявить, что «передал документы» куда следует.

Сначала стало известно, что своей должности лишился генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков. Занимал он свой пост лишь с 2016 года, сменив многолетнего руководителя Феликса Кармазинова. Оказалось, что после ознакомления с материалами проверки Контрольно-счетной палаты Петербурга врио губернатора Александру Беглову ничего не осталось, как уволить Целикова. Материалы проверки были «направлены в правоохранительные органы».

Сюрпризом это ни для кого не стало. Так, собеседники ИА REGNUM указали на явное недовольство работой «Водоканала» со стороны нового профильного вице-губернатора Максима Шаскольского. Тот выражал явную «обеспокоенность» положением дел в организации, чьи тарифы росли опережающими темпами. Более того, в прошлом году «Водоканал» даже впервые запросил бюджетные отчисления, так как петербуржцы слишком серьезно отнеслись к экономии воды по счетчикам, и у предприятия внезапно упали доходы, к чему оно было не готово. В целом различные нарушения привели к увеличению тарифа на воду на 12%.

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Следующим в «расстрельном» списке нового руководства Смольного стал глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев. Впрочем, эта отставка, вполне вероятно, готовилась уже как минимум несколько месяцев: Серезлеева тут же сменил видный деятель петербургского рекламного рынка Владимир Рябовол, который уже с начала февраля оставил бизнес и трудился советником губернатора.

Тем не менее увольнение Серезлеева тоже удачно совпало с проверкой КСП Петербурга, материалы которой Смольному пришлось отправить правоохранителям. О нарушениях в этой сфере уже несколько лет подряд говорили оппозиционные депутаты городского парламента. В ходе проверки самого комитета и подведомственных ему госучреждений обнаружились нарушения на более чем 4 млрд рублей. Сумма не удивляет, учитывая, что комитет заведует рекламными площадями по всему городу.

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В тот же день, 21 марта, стало известно, что своей должности лишился и директор казенного Центра комплексного благоустройства Бислан Сатуев. Это произошло после того, как в начале месяца в дирекцию нагрянули с обысками сотрудники ФСБ. Силовики пожаловали в Центр после того, как СМИ сообщили, что к снежному коллапсу минувшей зимой могли привести нарушения и злоупотребления в сфере благоустройства.

Но пока что петербуржцам не стоит обманываться очередными отставками «правления Беглова». Напомним, в течение зимы врио губернатора довольно громко, после личных объездов и публичных распеканий за неубранный снег, уволил руководителей нескольких районов. Выглядело это эффектно, но вскоре бывший глава Центрального района Андрей Хлутков стал заместителем главы комитета по внешним связям, экс-председатель Фрунзенского района Валерий Сапожников — заместителем руководителя Жилищного комитета, а бывший глава Красносельского района Виталий Черкашин — заместителем председателя «силового» комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В этой связи крайне интересно выглядят результаты социологических опросов, которыми на этой неделе поделился ВЦИОМ. Он утверждает, что 48% петербуржцев поддерживают Александра Беглова, причем эта оценка, как утверждает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, напрямую связана с одобрением того, как врио губернатора боролся со снегом. Так, «лопата Беглова», по мнению Федорова, «зашла хорошо». Эта интерпретация вызвала неоднозначную реакцию среди петербургских политиков. «Хохот меня душит», — прокомментировал депутат Заксобрания, «яблочник» Борис Вишневский.

Мечты чиновника: частное метро и кольцевая линия

Сфера, где давно заждались Контрольно-счетную палату и, возможно, правоохранителей, потому что никто не понимает, что вообще там происходит — это петербургский транспорт. Однако здесь пока обошлось без отставок. Зато на этой неделе чиновники сделали сразу несколько занятных заявлений.

Во-первых, Смольный объявил о готовности рассмотреть предложения инвесторов об участии в строительстве метро, после многолетнего застоя, тотального фиаско на Фрунзенском радиусе и перспектив срыва сроков и на других ветках. СМИ сообщали, что компания «Старт Девелопмент» готова построить линию метрополитена на основе государственно-частного партнерства в Пушкинском районе к будущему городу-спутнику «Южный».

Впрочем, затраты на такой проект, по оценкам экспертов, столь высоки, что такие разговоры воспринимаются не иначе, как блажь. Смольный признал, что конкретных предложений от инвесторов всё же пока не поступало.

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Параллельно город объявил конкурс на предпроект второго участка кольцевой линии метро. Как известно, первый участок якобы обещают построить через 11 лет — от «Большого проспекта», которого пока еще даже не существует, через «Василеостровскую-2», «Петроградскую-2», «Кантемировскую» и «Лесную-2». Это обойдется почти в 79 млрд рублей.

Второй же участок кольцевой будет построен якобы к 2034 году. Согласно планам чиновников, это будет продолжением линии от «Лесной» до «Ладожской» через совершенно новые станции «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект» и «Большеохтинская». К началу работ собираются приступить в 2027 году.

Стоит заметить, что осязаемые успехи наблюдаются пока только в переименовании станций, которых на карте Петербурга еще нет. Например, за неделю Смольный успел переименовать станцию метро «Туристская», которая должна была появиться сразу после «Беговой», в «Богатырскую». Ее также подвинули севернее пересечения Богатырского проспекта и Туристской улицы. Переместили на бумаге и станцию «Шуваловский проспект», которая должна возникнуть сразу за «Комендантским проспектом».

Анонимная «взрывчатка» в Эрмитаже и Исаакии

Пока полицию, Следственный комитет и ФСБ не зовут разбираться с городским метростроением, им приходится занимать себя менее масштабными проблемами. На минувшей неделе Петербург вновь накрыла волна анонимок о заложенных бомбах. Ни одно сообщение о наличии взрывных устройств не подтвердилось, однако, например, всего в четверг, 21 марта, пришлось эвакуировать почти 24 тыс. человек, угрозы о взрывах поступили в отношении 661 объекта. Среди них были не только привычные торговые центры или университеты, но и школы и больницы, а также администрации районов, пункты приема платежей и бизнес-центры. На следующий день были эвакуированы 17 тыс.человек. В выходные этот «процесс» продолжился.

На этот раз досталось даже Эрмитажу и Исаакиевскому собору. Так, письма с угрозами с сервисов бесплатной электронной почты поступали нескольким сотрудникам Эрмитажа. По данным ФСБ, большая часть анонимных угроз о «заминировании» поступает из-за рубежа, и их авторы остаются безнаказанными.

Сотрудники службы безопасности музея и Росгвардии два дня подряд закрывали Эрмитаж для доступа и выводили людей из Зимнего дворца, Главного штаба и других зданий. То же самое пришлось предпринять и в Исаакиевском соборе. Оба музея — самых популярных в Петербурге — вернулись к штатной работе после проверки. К счастью, неделю для кинологов и саперов можно, скорее, назвать относительно «бессобытийной».