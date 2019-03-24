Горловка, ДНР, 24 марта, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Поселок Доломитное, расположенный на окраине Горловки, обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Прямым попаданием в крышу (в результате обстрела) повреждено домостроение по улице Железнодорожная», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Ранее в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что 24 марта военнослужащие Украины открыли огонь по населённому пункту Васильевка в ДНР.

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