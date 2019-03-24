Шотландия уверенно обыграла сборную Сан-Марино
Сан-Марино, 24 марта, 2019, 22:01 — ИА Регнум. 24 марта между сборными Сан-Марино и Шотландии на стадионе «Серравалле В» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось убедительной победой гостей.
В дебюте матча Кенни Маклин открыл счет, замкнув передачу Райана Фрейзера — 0:1. На 74-й минуте Джонни Рассел удвоил преимущество Шотландии — 0:2.
Статистика матча (Сан-Марино/Шотландия)
Удары 3/16
Удары в створ ворот 0/8
Процент владения мячом 29%/71%
Нарушения правил 9/13
Поданные угловые 0/10
Шотландия поднялась на 5-ю позицию, набрав 3 очка. Сан-Марино без очков идет на строчку ниже в группе I.
Стартовые составы команд на матч:
Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Симончини, Чеволи, Муларони, Голинуччи, Голинуччи, Витайоли, Берарди, Хирш.
Шотландия: Бейн, О’доннелл, Робертсон, Бейтс, Маккенна, Макгрегор, Рассел, Маклин, Армстронг, Фрейзер, Патерсон.
Бригада арбитров: Мануэль Шуттенгрубер.
Желтые карточки: МакТоминей — 90, Берарди — 90.
Голы: Маклин 4 — 0:1, Рассел 74 — 0:2.