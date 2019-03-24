Сан-Марино, 24 марта, 2019, 22:01 — ИА Регнум. 24 марта между сборными Сан-Марино и Шотландии на стадионе «Серравалле В» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось убедительной победой гостей.

LigaDue Стадион «Серравалле»

В дебюте матча Кенни Маклин открыл счет, замкнув передачу Райана Фрейзера — 0:1. На 74-й минуте Джонни Рассел удвоил преимущество Шотландии — 0:2.

Статистика матча (Сан-Марино/Шотландия)

Удары 3/16

Удары в створ ворот 0/8

Процент владения мячом 29%/71%

Нарушения правил 9/13

Поданные угловые 0/10

Шотландия поднялась на 5-ю позицию, набрав 3 очка. Сан-Марино без очков идет на строчку ниже в группе I.

Стартовые составы команд на матч:

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Симончини, Чеволи, Муларони, Голинуччи, Голинуччи, Витайоли, Берарди, Хирш.

Шотландия: Бейн, О’доннелл, Робертсон, Бейтс, Маккенна, Макгрегор, Рассел, Маклин, Армстронг, Фрейзер, Патерсон.

Бригада арбитров: Мануэль Шуттенгрубер.

Желтые карточки: МакТоминей — 90, Берарди — 90.

Голы: Маклин 4 — 0:1, Рассел 74 — 0:2.