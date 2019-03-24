Будапешт, 24 марта, 2019, 21:57 — ИА Регнум. 24 марта между сборными Венгрии и Хорватии на стадионе «Гроупама Арена» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

GGaritan Стадион «Гроупама Арена»

На 13-й минуте форвард «Айнтрахта» Анте Ребич открыл счет, замкнув передачу Андрея Крамарича — 0:1. Через 21 минуту Адам Салаи вернул хозяев в игру — 1:1. На 76-й минуте Мате Паткай впервые вывел венгров вперед — 2:1.

Статистика матча (Венгрия/Хорватия)

Удары 11/7

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 8/12

Поданные угловые 3/5

Венгрия набрала 3 очка и заняла 4-ю строчку. Хорватия с тем же количеством очков идет на позицию выше.

Стартовые составы команд на матч:

Венгрия: Гулачи, Барат, Кадар, Орбан, Ловренчич, Джуджак, Надь, Паткай, Собослаи, Салаи.

Хорватия: Калинич, Баришич, Ловрен, Едвай, Вида, Перишич, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Крамарич.

Главный арбитр матча: Уильям Коллам.

Желтые карточки: Джуджак — 63, Ловрен — 82.

Голы: Ребич 13 — 0:1, Салаи 34 — 1:1, Паткай 76 — 2:1.