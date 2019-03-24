Хасавюрт, Дагестан, 24 марта, 2019, 21:32 — ИА Регнум. По факту массового отравления людей в Хасавюрте возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на странице МВД по республике Дагестан в соцсети Instagram.

Мвд.рф Полиция

«Следственным отделом ОМВД РФ по г. Хасавюрт возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ… — говорится в сообщении. — Сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий и следственных действий».

Отмечается, что с 17 марта по 23 марта в отделение центральной городской больницы было госпитализировано более 80 человек с острой кишечной инфекцией.

Напомним, 24 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана сообщили, что число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском городе Хасавюрт достигло 104 человек.

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