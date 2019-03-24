Каир, 24 марта, 2019, 21:21 — ИА Регнум. 25 марта в Вашингтон прибудет министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Египта.

U.S. Department of State Самех Шукри

«Министр иностранных дел Египта Самех Шукри завтра, 25 марта, прибудет в Вашингтон для переговоров со своим американским коллегой Майком Помпео», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта министр нефти Египта Тарек аль-Мулла провел переговоры с помощником секретаря Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Фрэнсисом Р. Фанноном о способах развития двустороннего сотрудничества в области нефти и природного газа.

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