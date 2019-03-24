Астана, 24 марта, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Футболисты сборной Казахстана, уступившие команде России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, допустили много ошибок. Об этом, как передает Матч ТВ, сообщил главный тренер сборной Казахстана Михал Билек.

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«Заслуженная победа соперника (сборной России), — сказал Билек. — Мы сделали большие ошибки».

По его словам, суперзвездная Россия достигла преимущества в игре с Казахстаном во всех игровых моментах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта сборная Казахстана на своем поле уступила команде России в матче второго тура отборочного турнира Евро-2020. Прошедшая 24 марта в Нур-Султане встреча завершилась со счетом 0:4.

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