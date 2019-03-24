Осло, 24 марта, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Круизный лайнер Viking Sky, потерявший управление в условиях шторма, отбуксировали в порт норвежского города Молде. Об этом сообщила норвежская телекомпания NRK.

Pjotr Mahhonin Viking Sky

«Судно прибыло в порт города Молде», — говорится в сообщении.

Известно, что круизный лайнер Viking Sky, эвакуация пассажиров с борта которого была приостановлена, буксировали в порт города Молде с помощью двух других судов. Всего было эвакуировано 463 человека из 1373 находящихся на борту судна.

Как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Viking Sky, следовавший из Тромсё в Ставангер, лишился хода у берегов Норвегии 23 марта.

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