Каракас, 24 марта, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62, на борту которых находилась группа российских военных, прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в столице Венесуэлы. Об этом сообщает колумбийский портал Webinfomil со ссылкой на свои источники.

Айнур Казымова Ан-124

«Самолеты Ан-124 и Ил-62 приземлились в субботу днем, 23 марта, в международном аэропорту «Майкетия», — передает вещатель.

Журналисты издания отмечают, что всего в страну прибыли около ста российских военных во главе с высокопоставленным генералом.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что официальный Вашингтон не исключает военной интервенции в Венесуэлу.

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