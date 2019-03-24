Астана, 24 марта, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Футболисты сборной России, переигравшие команду Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, добились важной победы. Об этом, как передает Матч ТВ, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Вячеслав Евдокимов Станислав Черчесов

«Это не легкая, а важная победа (сборной России), — сказал Черчесов. — Мы четко подготовились к этой встрече».

По его словам, футболисты национальной команды, которым удалось реализовать «наши наработки», благодаря результату завоевали три очка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта сборная России на выезде переиграла команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира Евро-2020. Встреча, прошедшая 24 марта на стадионе «Астана Арена», завершилась со счетом 0:4.

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