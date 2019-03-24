Киев, 24 марта, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, которая ранее сообщила о расследовании в ЕС против действующего президента страны Петра Порошенко, должна извиниться за ложь. Об этом говорится в сообщении предвыборного штаба президента Украины Порошенко на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Заявление Тимошенко (глава партии «Батькивщина») содержит признаки политического мошенничества, — отмечается в сообщении штаба. — Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи».

24 марта «Европейской правде» в пресс-службе представительства ЕС на Украине сообщили, что информация о том, что структуры ЕС якобы проводят антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко, не соответствует действительности.

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