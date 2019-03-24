Москва, 24 марта, 2019, 19:10 — ИА Регнум. В Совфеде осудили заявление НАТО о легитимности бомбардировок Югославии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

«Заявление НАТО о необходимости и легитимности бомбардировок Югославии обращает на себя внимание не только оценкой своих действий в недавнем прошлом, с которой мы в принципе согласиться не можем. Это заявление имеет прямое отношение к нынешнему дню, подтверждая, что альянс по-прежнему готов прибегать к силовым путям решения международных проблем», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сегодня альянс, планируя свои действия, должен учитывать наличие на планете альтернативной силы в лице России, чего не было в конце прошлого века, указал сенатор.

«Современная Россия никогда бы не допустила бомбардировок Югославии», — сказал Клинцевич.

НАТО и 20 лет спустя полагает, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были необходимыми и легитимными, поскольку они были предприняты с целью остановить гуманитарную катастрофу, следует из заявления Альянса.