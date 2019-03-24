Киев, 24 марта, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Петр Порошенко мог заказать убийство своего родного брата Михаила. Об этом заявил молдавский политик Ренато Усатый, продемонстрировавший копию постановления молдавской прокуратуры в эфире программы «Украинские сенсации» на канале «1+1».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По его словам, действующий глава Украины и ряд других лиц, согласно документу, в период с 1996 по 2004 годы создали ряд организованных преступных группировок.

Усатый отметил, что члены ОПГ совершили ряд тяжких преступлений на территории Молдавии. Среди преступлений — мошенничествов особо крупных размерах и хищения.

«Есть (в документах) подозрения и в организации убийства своего брата, Михаила Порошенко», — подчеркнул Усатый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Действующий глава государства пытается переизбраться на второй срок.

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