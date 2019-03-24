Лондон, 24 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. 24 марта между сборными Уэльса и Словакии на стадионе «Кардифф Сити» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020. Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

joncandy Стадион «Кардифф Сити»

Единственный мяч в дебюте матча забил молодой вингер «Суонси» Даниэль Джеймс — 1:0.

Статистика матча (Уэльса/Словакия)

Удары 10/9

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 10/19

Поданные угловые 4/3

Словакия с 3-мя очками удержала первую позицию группы E. Уэльс набрал 3 очка и занял 3-е место.

Стартовые составы команд на матч:

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Мепэн, Робертс, Лоуренс, Аллен, Смит, Брукс, Уилсон, Джеймс, Бейл.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ханко, Гамшик, Куцка, Лоботка, Дуда, Руснак, Мак.

Бригада арбитров: Феликс Цваер | Торстен Шиффнер | Марко Ахмюллер | Марко Фриц.

Желтые карточки: Мак — 15, Вавро — 31, Лоботка — 41, Аллен — 53, Брукс — 60, Дюриш — 69, Гамшик — 86, Стох — 90.

Голы: Джеймс 5 — 1:0.