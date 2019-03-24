В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов
Москва, 24 марта, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 24 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Дарья Антонова ИА REGNUM
В ожидании вылета. Шереметьево
Так, во «Внуково» задержан один рейс и один отменен, в аэропорту «Домодедово» задержаны 10 рейсов, ещё три отменены, в аэропорту «Шереметьево» задержаны 8 рейсов.
Причины задержки и отмены рейсов не сообщаются.
Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что дождливая и ветреная погода ожидается в Москве в выходные дни (23−24 марта).
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