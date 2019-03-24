Улан-Удэ, 24 марта, 2019, 18:31 — ИА Регнум. В Улан-Удэ прошел митинг против строительства завода по розливу воды на Байкале. В акции приняли участие, по разным данным, от ста до двухсот человек. Аналогичные мероприятия 24 марта прошли и в других российских городах.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

В столице Бурятии протестующие собрались в парке Юбилейный. Причем, как передает «АригУс», лозунги были не только против строительства завода, но и против вырубок леса в Байкальской экологической зоне, использования фосфатсодержащих порошков, а также за введение раздельного сбора мусора.

Известный эколог и общественник Евгений Кислов отметил, что опасен для Байкала не сам завод, а возможные нарушения при его строительстве. Присутствовавшая здесь же замминистра природных ресурсов Марина Капустина отвечала на вопросы участников.

Скульптор Надежда Супонина креативно подошла к участию в акции и принесла арт-объект в виде озера, сделанного из эпоксидной смолы. По замыслу, он должен напоминать кусок янтаря, только вместо застывших насекомых заполненного сигаретными окурками и пронзенного ржавой арматурой.

«Сигаретные окурки символизируют весь мусор и людскую безответственность, ведь именно бросая окурок, человек меньше всего задумываются о вреде, который он наносит окружающей среде. Продолжая наплевательски относиться к природе, следующим поколениям достанутся от нас лишь горы мусора», — написала она на своей странице в «Фейсбуке».

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке строительства завода по розливу байкальской воды в Култуке Иркутской области по требованию природоохранной прокуратуры. В надзорном органе выявили нарушения природоохранного законодательства, препятствующие проведению строительных работ. В частности, при утверждении государственной экологической экспертизы оценка влияния завода на окружающую среду была дана не в полном объеме. Также в прокуратуре признали нарушением траншеи, вырытые для водопровода на Таловских болотах.

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