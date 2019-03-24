* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 24 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Трое боевиков международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытавшиеся проникнуть в Ирак с территории Сирии, погибли в результате взрыва. Об этом сообщил Anadolu Ajans глава местного совета в иракском Синджаре Вейис Неваф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Боевики погибли на месте (взрыва), — сказал Неваф. — Жертв среди представителей сил безопасности Ирака нет».

По его словам, погибшие члены незаконных вооруженных формирований хотели попасть на территорию района Синджар в Мосуле.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта глава США Дональд Трамп заявил сотрудникам СМИ, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не контролирует каких-либо территорий в Сирии.

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