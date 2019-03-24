Киев, 24 марта, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Взрыв в одном из многоэтажных жилых домов, в результате которого погиб гражданин Российской Федерации, прогремел в Киеве. Об этом сообщает Еспресо. TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции города.

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Трагедия произошла в субботу, 23 марта, в Голосеевском районе.

«Это 28-летний гражданин РФ (погибший)», — уточнил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства. По данным следственных органов, погибший мужчина находился в розыске.

Ведется расследование.

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