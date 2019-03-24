Степанакерт, 24 марта, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Заявление Трампа о Голанских высотах напрямую перекликается с проблемой гидробезопасности Карабаха, считает заместитель главы аппарата президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян.

about-planet.ru Степанакерт, Нагорный Карабах

«Заявление президента США Дональда Трампа относительно того, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью Израиля, так как имеют ключевое значение для безопасности этой страны и стабильности всего региона, является очень знаковым и беспрецедентным заявлением. Особенно в контексте азербайджано-карабахского урегулирования. Символизм тут во всем. Даже заявление было сделано накануне международного дня воды, ведь Голанские высоты это в первую очередь гидродонор Израиля, где берет начало крупнейшая в Израиле библейская река Иордан», — сказал Бабаян в интервью news.am.

Давид Бабаян напомнил, что еще за 50 лет до создания государства Израиль различные еврейские диаспорские круги подчеркивали важность контроля над истоками Иордана как критического компонента безопасности будущего государства.

«Трамп подчеркнул именно безопасность без каких-либо ссылок на историю. В данном контексте для нас появляется мощнейшая возможность в таком же ключе, еще более активно, продвигать важность Карвачара с точки зрения обеспечения критического компонента безопасности Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ). Ведь Карвачар, так же как Голанские высоты, регион гидродонор — опять-таки без каких-либо ссылок на историю и другие компоненты, с чисто стратегической точки зрения. Не использовать посылы великой державы в данном контексте просто недопустимо», — заключил Давид Бабаян.