Обнинск, Калужская область, 24 марта, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Прокуратурой Калужской области, по информации, опубликованной в сети «интернет» на тему: «Ученики Обнинской школы не ходят на занятия из-за одноклассника» организована проверка.

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Как сообщила 24 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник облпрокурора Искрина Лепёхина, в ходе проверки было установлено, что с сентября 2018 года директору средней общеобразовательной школы № 12 Обнинска поступали жалобы от учителей и родителей детей, в том числе в устной форме, о плохом поведении, использовании нецензурной лексики, невыполнении требований учителей, плохой успеваемости, задевании детей словесно, обзыванием, толканием детей на поведение несовершеннолетнего учащегося 6 «Б» класса.

По ее словам, прокурорской проверкой одновременно выявлено, что профилактическая работа директора и преподавателей, в том числе психолога, сводилась только к проведению бесед. Несмотря на поступающие сигналы, руководством школы своевременно не была направлена информация в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о данных фактах.

Также установлено, что несовершеннолетний за совершение противоправных действий состоял на учетах в органах полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Обнинска. Надлежащая индивидуальная профилактическая работа со стороны органов системы профилактики с ребенком не проводилась.

В настоящее время прокуратурой города Обнинска проверяется деятельность частного охранного предприятия, осуществляющего охрану школы. По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Между тем, по факту наличия у ребёнка ножа в школе, сотрудниками полиции составлен протокол в отношении отца школьника по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, который в настоящее время находится на рассмотрении. Отцу мальчика может грозить денежный штраф.