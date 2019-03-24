Хасавюрт, Дагестан, 24 марта, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском городе Хасавюрт достигло 104 человек. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Дагестана.

Defense.gov Капельница

Все госпитализированные находятся в инфекционном стационаре Хасавюртской центральной городской больницы. Состояние пострадавших оценивается врачами как лёгкой степени тяжести. Тяжёлых случаев заболевания нет.

Сообщается, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объёме. В больнице имеются в наличии все нужные медикаменты и расходные материалы.

Для оказания лечебно-диагностической и организационно-методической помощи к медикам ЦГБ в Хасавюрте прибыли специалисты Республиканского центра инфекционных болезней. Содействие оказывает и министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Ситуация находится на его личном контроле.

Ведётся расследование причин вспышки инфекции в регионе. До завершения расследования жителям города Хасавюрт министерством здравоохранения рекомендовано употреблять только кипячёную или бутилированную воду, мыть овощи и фрукты только кипячёной водой и соблюдать личную гигиену.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 86 госпитализированных с диагнозом «острая кишечная инфекция» в дагестанском городе Хасавюрт.