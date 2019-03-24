Брюссель, 24 марта, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Информация о том, что структуры Европейского союза якобы проводят антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко, не соответствует действительности. Об этом сообщили «Европейской правде» в пресс-службе представительства ЕС на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

«OLAF (Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству) подтверждает, что нет никаких расследований (в отношении Порошенко)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.

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