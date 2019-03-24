Ереван, 24 марта, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел неформальную встречу с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе․ Как сообщает пресс-служба правительства Армении, встреча состоялась в армянском курортном селе Енокаван.

primeminister.am Встреча Пашиняна и Бахтадзе

Собеседники обсудили разные вопросы в повестке армяно-грузинских отношений, затронули ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе подчеркнули важность армяно-грузинских отношений во всех сферах и выразили уверенность, что дальнейшее активное взаимное сотрудничество будет способствовать развитию и расширению отношений в ряде сфер.

В этом контексте стороны подчеркнули важность частого проведения не только официальных, но и подобных неформальных встреч.

Первая неформальная встреча Пашиняна и Бахтадзе прошла 15 января в грузинском городе Болниси.