Ессентуки, Ставропольский край, 24 марта, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Обрушение стены пристройки старого многоквартирного жилого дома произошло в городе Ессентуки Ставропольского края. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Mchs.gov.ru Обрушение стены

Сообщение об обрушении поступило в ГУ МЧС в 14:20. Инцидент произошёл на улице Красноармейской.

Пристройка к старому многоквартирному жилому дому, была возведена в 1847 году. При обрушении части здания никто не пострадал.

Силами специалистов ЖКХ города Ессентуки дом был отключён от систем жизнеобеспечения. При этом в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что отселение проживающих в доме не планируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении четырёхэтажного здания в индийском штате Карнатака. В результате обрушения погибли 15 человек.