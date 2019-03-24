Донецк, 24 марта, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Военнослужащие Украины открыли огонь по населённому пункту Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 марта сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что огонь ведётся с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. При этом в сектор обстрела попала Васильевская насосная станция (ВНС), обеспечивающая водой около двух миллионов жителей Донбасса.

Обстрел фиксируется в непосредственной близости от машинного зала станции, персонал ВНС находится в укрытии.

В связи с происходящим представительство ДНР в СЦКК запросило у украинской стороны в СЦКК дополнительных гарантий для соблюдения устойчивого режима прекращения огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух военнослужащих ДНР в результате обстрела территории Донбасса украинскими боевиками.