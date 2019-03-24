Сочи, Краснодарский край, 24 марта, 2019, 16:05 — ИА Регнум. В пассажирский самолет Boeing 737, летевший по маршруту Казань — Сочи, попала молния. Об этом руководитель по маркетингу и связям с общественностью аэропортов Краснодарского края Анна Шалимова рассказала «Российской газете» .

rauschenberger Самолет и молния

По ее словам, ЧП произошло 24 марта на удалении 35 км от воздушной гавани, когда самолет заходил на посадку. Жертв и пострадавших нет.

«Посадка (Boeing 737) прошла благополучно, — отметила Шалимова. — … В аэропорту его (самолет) осмотрели техники».

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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