Красноярск, 24 марта, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» нанес поражение красноярской команде «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

(сс) Markus Spiske Мяч в корзине. Баскетбол

Встреча, проходившая на паркете «Арены-Север» в Красноярске, закончилась со счетом 87:85 (18:18, 20:26, 21:29, 26:14) в пользу гостей.

Несмотря на победу «Зенита», самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Енисея» Джон Роберсон, который набрал в матче 34 очка. Его латвийский коллега по клубу Мартиньш Мейерс оформил в игре дабл-дабл с 11 очками и 12 подборами.

У «Зенита» наиболее результативным оказался канадский атакующий защитник команды Филип Скрабб, в его активе 24 очка в матче. Его партнер по команде Антон Пушков сумел набрать 20 очков за игру.

Отметим, это третья подряд победа санкт-петербургской команды, занимающей шестую строчку турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. «Енисей» находится на одиннадцатом месте.