Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Красногорск, 24 марта, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Московской области. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авария
По предварительной информации, ДТП произошло на 26-м километре Минского шоссе. Легковой автомобиль Hyundai столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».
По данным УГИБДД, авария произошла в результате выезда легкового автомобиля на полосу встречного движения. Погибли два человека, находившиеся в автомобиле Hyundai.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства гибели людей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом в индийском штате Махараштра. Здесь в результате аварии погибли шесть пассажиров автобуса.