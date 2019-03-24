Красногорск, 24 марта, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Московской области. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительной информации, ДТП произошло на 26-м километре Минского шоссе. Легковой автомобиль Hyundai столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

По данным УГИБДД, авария произошла в результате выезда легкового автомобиля на полосу встречного движения. Погибли два человека, находившиеся в автомобиле Hyundai.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом в индийском штате Махараштра. Здесь в результате аварии погибли шесть пассажиров автобуса.