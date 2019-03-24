Донецк, 24 марта, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики подавили огневые точки украинских боевиков на линии фронта в Донбассе, с которых обстреливались населенные пункты республики. Об этом сегодня, 24 марта, рассказал журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

ИА Красная Весна Солдаты ДНР

«Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены», — сказал Безсонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о гибели двух военнослужащих вооруженных сил ДНР в результатет обстрела со стороны украинских боевиков.