Пекин, 24 марта, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei нарастила поставки дорогих смартфонов в Китае на фоне снижения продаж устройств американской компании Apple. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской организации Counterpoint.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Huawei

По оценкам экспертов Counterpoint, доля смартфонов американской компании Apple на рынке Китая в ценовом сегменте от $500 до $800 упала с 81,2% в 2017 году до 54,6% в 2018. При этом доля Huawei выросла с 8,8% до 26,6%.

«Камеры Huawei стали заметно лучше, чем у Apple. Они больше соответствуют вкусам китайских потребителей», — отметил директор компании-поставщика смартфонов Huishoubao Хе Фан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года генеральный директор Apple Тим Кук рассказал, что компании пришлось снизить прогнозируемый доход из-за падения продаж смартфонов iPhone в Китае.