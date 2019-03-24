Астана, 24 марта, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

(сс) jtstewart Нур-Султан

В Минюсте пояснили, что смена названия столицы совершенно не возлагает на граждан страны обязанность по замене правоустанавливающих документов на недвижимость, а также документов о регистрации актов гражданского состояния. Во всех подобных документах наличие прежнего названия столицы государства не влечет их недействительности.

Что касается электронных информационных систем, то в них Астана будет переименована в Нур-Султан автоматически.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый президент Казахастана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который недавно заявил об уходе в отставку.