Мапуту, 24 марта, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Число погибших в результате обрушившегося на Мозамбик урагана «Идай» достигло 446 человек. Об этом 24 марта сообщил журналистам министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейа.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

По словам Коррейа, ситуация в стране критическая, ураган затронул сотни тысяч человек, в лагерях временного размещения находятся сейчас около 110 тысяч человек.

Ситуация усугубляется тем, что в пострадавших районах Мозамбика затруднён доступ к питьевой воде, а разрушенные автодороги затрудняют подвоз еды и питья, а также эвакуацию пострадавших.

Кроме того, в стране уже отмечены отдельные вспышки холеры, существует опасность эпидемии данного заболевания.

Как заявил президент Мозамбика Филипе Ньюси, конечное число погибших в результате удара стихии в стране может достичь тысячи человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 417 погибших в результате урагана в Мозамбике. При этом отмечается, что поисково-спасательным работам в стране препятствуют сильные ливни, продолжающиеся в стране до сих пор.