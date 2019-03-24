Пекин, 24 марта, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei выпустит первые модели телевизоров в апреле 2019 года. Об этом сообщает портал Jiemian News со ссылкой на источник в Huawei.

ProjectManhattan Телевизоры

По данным издания, Huawei рассчитывает производить до 10 млн телевизоров в год, что составляет около 20% китайского рынка.

Ожидается, что первыми моделями станут телевизоры с 55 и 65-дюймовыми экранами. В качестве поставщиков дисплеев указываются китайские компании BOE Technology и Shenzhen China Star Optoelectronics.

Отмечается, что цифровые телевизоры Huawei будут оборудованы дополнительными функциями, включая видеокамеру, которая сможет использоваться для видеосвязи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте эксперты аналитической компании Strategy Analytics заявили, что компания Huawei может обойти Samsung и выйти на первое место в мире по поставкам смартфонов в 2019 году.