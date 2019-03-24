Сайтама, Япония, 24 марта, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию. Об этом она сама рассказала 23 марта журналистам в Сайтаме (Япония).

Kremlin.ru Владимир Путин и Нина Мозер

«Работая последний месяц с ребятами, я каждый день задавала себе вопрос: как ты так жила последние восемь лет? Я так больше не могу и не хочу», — заявила Мозер, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме этого специалист, отметила, что тренерская деятельность является настоящим испытанием и рассказала, что она и её группа решат, что им делать дальше после того как вернутся 15 апреля в Москву.

«Пока нам всем надо прийти в себя», — заключила Нина Мозер.

Отметим, после Зимней олимпиады 2018 года специалист прекратила непосредственную работу с парами фигуристов, однако продолжала помогать в подготовке к чемпионату мира Наталье Забияко с Николаем Энбертом, ставшими бронзовыми призерами чемпионата и Владимиру Морозову с Евгенией Тарасовой, выигравшими серебро.