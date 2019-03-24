Купертино, США, 24 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Поставщики комплектующих Apple прогнозируют слабый спрос на новые модели планшетных компьютеров iPad. Об этом сообщает тайваньская газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

(сс) David McKelvey IPad

По данным издания, китайская компания O-film Tech, которая поставляет около 30% сенсорных модулей для iPad, планирует сократить капитальные затраты на разработку этих модулей в 2019 году.

Также отмечается сокращение спроса на мировом рынке планшетов. В 2018 году было поставлено около 140−150 млн устройств, что на 4,3% меньше, чем в 2017 году. Эксперты считают, что новые модели iPad не смогут значительно стимулировать спрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта американская компания Apple представила новые модели планшетных компьютеров iPad Air и iPad Mini.