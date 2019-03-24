Донецк, 24 марта, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Шесть раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия военнослужащие Украины. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

В нарушение всех договорённостей о перемирии, достигнутых Контактной группой в Минске, территория ДНР была обстреляна ВСУ с применением гранатомётов, миномётов калибром 120 мм и 82 мм, вооружения БТР/БМП, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

В зоне обстрела оказались пять населённых пунктов ДНР: Минеральное, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Саханка.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан, а также военнослужащих ДНР нет. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Общее количество применённых боевиками ВСУ при обстрелах населённых пунктов ДНР боеприпасов составило 37 единиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 случаях нарушения режима прекращения огня войсками Украины. В результате обстрелов были повреждены четыре жилых дома и линия электропередач.