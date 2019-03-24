Брюссель, 24 марта, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов считает, что двадцатая годовщина начала бомбардировок Югославии авиацией военного блока НАТО является основанием напомнить странам Североатлантического альянса, что эти действия были грубейшим нарушением международного права. Об этом Чижов заявил в интервью РИА Новости.

Здание Министерства обороны Союзной Республики Югославия после бомбардировки

Напомним, что албанские сепаратисты из «Освободительной армии Косова» в 1999 году вели боевые действия против вооруженных сил Сербии (тогда она называлась Союзной Республикой Югославия). Военный блок НАТО в обход Совета Безопасности ООН вступил в конфликт на стороне албанских боевиков и в течение нескольких месяцев осуществлял массированные бомбардировки Югославии. Летом 1999 года на территорию Сербии вошли натовские войска.

В ходе этих бомбардировок погибли по меньшей мере 2,5 тыс. человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тыс. человек. Материальный ущерб Сербии от бомбардировок оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долларов.

«История не знает сослагательного наклонения. То, что те события, о которых вы говорите, — бомбардировки натовской авиацией в центре Европы — были грубейшим нарушением международного права, сомнений нет ни у кого, даже у тех, кто принимал соответствующие решения», — сказал постпред.

Он подчеркнул, что именно поэтому Запад так не любит вспоминать эту историю. Как раз-таки поэтому есть все основания Западу напомнить о его преступных действиях, в том числе в контексте 20-ой годовщины.

Стоит отметить, что в 2000—2002 годах Чижов занимал должность специального представителя России по Балканам.