Павловск, Санкт-Петербург, 24 марта, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Два маршрутных автобуса ПАЗ столкнулись утром 24 марта в городе Павловск в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии пострадали и госпитализированы семь человек.

Https://vk.com/spb_today ДТП с маршрутками в Павловске (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 7:50 мск на улице Матросова, 69.

Маршрутное такси ПАЗ маршрута №363 выехало на встречную полосу движения и столкнулось с аналогичной маршруткой того же маршрута.

«Семь человек в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УГИБДД.

Очевидцы происшествия рассказали о нем в соцсети:

«Две маршрутки в лобовое, водители зажаты не могут выбраться <…> Есть пострадавшие».